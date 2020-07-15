В Роскачестве напомнили о важности регулярного обновления ПО-устройств

Специалисты Роскачества рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение на гаджетах, чтобы защитить их от взлома и последующей кражи персональных данных и денег. Об этом в среду, 15 июля, сообщается на сайте организации.

«Отказ от обновления системы делает ваши устройства уязвимее. В зависимости от того, какой именно вирус подцепит не обновленная вовремя система, вы можете лишиться денежных средств», — цитирует специалистов телеканал «Звезда».

В Роскачестве отметили, что в настоящее время компьютер и телефон связаны в единую сеть. Пользователи перебрасывают файлы с одного устройства на другое, заряжают смартфоны через USB от компьютера, используют один и тот же Wi-Fi, пишет REGNUM. Однако защищенной эта сеть будет, только если обновлены все устройства сразу.

При использовании мобильного банкинга эксперты советуют обязательно установить антивирус и обновлять его, а также соблюдать рекомендации против фишинговых атак. Кроме того, необходимо регулярно обновлять антивирусы, браузеры, а также и продукты Adobe, медиаплееры (в особенности VLC) и сторонние графические редакторы, пишет «Федеральное агентство новостей».

В начале июля Роскачество дало советы о том, как уберечь ноутбук от перегрева летом. Там рекомендовали не запускать ресурсоемкие процессы в жару, а в процессе зарядки выключать ноутбук вместо перевода в «спящий режим», пишет «Газета.ру».