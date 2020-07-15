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Суд приговорил жителя Адыгеи к пожизненному сроку за убийство школьницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд признал виновным 47-летнего жителя республики Адыгея Андрея Курникова виновным в совершении убийства несовершеннолетней и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в среду, 15 июля.

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«Следствием и судом установлено, что днем 24 мая 2019 года Андрей Курников находился в состоянии алкогольного опьянения на правом берегу реки Белой недалеко от улицы Кожевенной в городе Майкопе. В это время он встретил 16-летнюю девушку со школьным ранцем за спиной. Увидев, что несовершеннолетняя находится одна, он напал на нее с целью совершения преступления против половой неприкосновенности, однако оно не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам», — говорится в заявлении СКР.

Курников убил девушку, похитил ее смарт-браслет и два мобильных телефона на сумму более 16 тыс. рублей. После этого он засыпал тело жертвы строительным мусором и скрылся с места преступления.

В ходе обысков у него обнаружили один из телефонов погибшей и в ходе допроса следователи установили причастность мужчины к убийству.

Подсудимый обвинялся сразу по трем пунктам: убийство несовершеннолетней, преступление против половой неприкосновенности и кража с причинением значительного ущерба. Суд приговорил Курникова к пожизненному заключению в колонии строго режима.

В Тульской области 1 июля задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, тело которой было обнаружено в конце июня.

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