Суд отправил замглавы «Почты России» под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест заместителя гендиректора «Почты России» Сергея Емельченкова до 13 сентября. Судебное заседание прошло в среду, 15 июля.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия», — зачитала приговор судья Юлия Черникова.

Емельченков будет находиться под домашним арестом до 13 сентября. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Прокурор поддержал следователя в полном объеме. Накануне правоохранители провели обыск у Емельченкова и изъяли загранпаспорт.

Сам замглавы «Почты России» вину признать отказался и попросил избрать более мягкую меру пресечения.

В свою очередь, сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила отпустить подопечного под залог в размере 5 млн рублей.

Емельченкову грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет.

Ранее в этот же день замглавы «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочий.

Накануне в TAdviser появилась информация о задержании Емельченкова. По информации портала, в целом ряде IT-поставщиков «Почты России» прошли следственные мероприятия. Причиной обысков и задержаний является подозрение в картельном сговоре.

В тот же день компания сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ее топ-менеджера.

Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России» в декабре 2013 года. Он курировал вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения.