Незаконный сбор персональных данных зафиксировали в Тамбовской области

В Котовске Тамбовской области квартиры обходят люди, представляющиеся сотрудниками МКУ «Информационно-аналитический центр». Об этом стало известно из обращений встревоженных жителей.

Посетители не предъявляют никаких документов, подтверждающих их место работы и род занятий. В ходе беседы, под видом опроса, хозяев просят показать документы, в которых содержится персональная информация, в частности, данные паспорта, пенсионного удостоверения, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Администрация Котовска и муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» просят горожан проявить бдительность и не поддаваться на уловки аферистов. По телефону 112 можно выяснить, проводится ли в городе какой-либо официальный опрос общественного мнения, а также сообщить о подозрительных людях.