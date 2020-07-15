СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Расследование дела бывшего вице-президента ПАО «НК «Роснефть» и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и его соучастника завершено, они обвиняются в растрате более 7,5 млн рублей. Об этом в среду, 15 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 млн рублей», — пишет СК.

Экс-губернатор обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс». Оно использовалось для нужд представительства ПАО «НК «Роснефть» в Хабаровском крае, директором которого являлся предполагаемый соучастник Ишаева.

Соучастник, также воспользовавшись служебным положением, перечислил вверенные ему денежные средства нефтяной компании на расчетные счета ООО «Бейс». В результате Ишаев получил эту сумму в собственное распоряжение.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Организация растраты и растрата вверенного имущества, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Обе статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — добавили в Следственном комитете.

Ранее в этот же день стало известно, что Следственный комитет России переквалифицировал обвинение Ишаеву с мошенничества на растрату.

В конце марта Басманный суд Москвы отправил Ишаева под домашний арест.