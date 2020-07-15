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В Китае выпустят трехдверный «клон» Mercedes-Benz G-класса

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chinamobil.ru
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Китайская компания BAIC выпустит трехдверный внедорожник BJ80, который является «клоном» модели Mercedes-Benz G-класса. Об этом 15 июля сообщает Speedme.

Автомобиль оснастят трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 280 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Отмечается, что на сегодняшний день трехдверная версия BAIC BJ80 проходит дорожные тесты. О дате начала производства модели и ценах не сообщается.

2 июля сообщалось, что компания Suzuki выпустила гибридный кроссовер Across, который представляет собой перелицованную версию модели Toyota RAV4 пятого поколения.

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