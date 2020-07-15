Летние кафе и веранды возобновили работу в Оренбуржье

В Оренбургской области вновь открылись 190 летних кафе, веранд и террас в 34 муниципальных образованиях. Каждое предприятие общепита выполняет комплекс противоэпидемических мер. По данным на 14 июля, посетителей встречают 45 заведений на открытом воздухе в Оренбурге, в Орске — 32, Новотроицке — 13, Кувандыке — 10 и т.д.

Разрешения на открытие собственникам кафе начали выдавать с 20 июня. Необходимо организовать ежедневный фильтр перед началом рабочей смены с контролем температуры тела каждого сотрудника, передает РИА «Оренбуржье». При входе на объект нужно установить антисептики и обеспечить персонал запасом масок и дезинфицирующих средств. Столы должны быть размещены на расстоянии не менее 2 м.

Заведения общепита Москвы к началу июля восстановили посещаемость на 40% от мартовских показателей. Эта информация из исследования компании Hot-WiFi, которая проанализировала данные о посещаемости заведений общественного питания с помощью роутера, собирающего идентификаторы устройств с включенным Wi-Fi.