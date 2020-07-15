Стали известны подробности дела замдиректора «Почты России»

Заместитель гендиректора «Почты России» Сергей Емельченков, по версии следствия, причинил своими действиями ущерб в 67 млн рублей. Об этом рассказал его адвокат во время заседания по избранию меры пресечения в Чертановском суде в среду, 15 июля.

Следствие считает, что он подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, передает корреспондент «Известий». При этом само подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде.

Защита Емельченкова просит освободить его под залог в 5 млн рублей или отправить под домашний арест. Он ранее не был судим, зарегистрирован в Москве, женат и является отцом маленького ребенка, отметил адвокат. Кроме того, у него есть проблемы с сердцем. Следователи же утверждают, что на свободе он может скрыться, воспользовавшись обширными связями, в том числе в правоохранительных органах, и настаивают на домашнем аресте.

Сам замглавы «Почты России» не признает себя виновным в том, что ему вменяют. Он отказался давать показания.

Ранее 15 июля Емельченкову предъявили обвинение в превышении полномочий.

Днем ранее в TAdviser появилась информация о задержании Емельченкова. По информации портала, в целом ряде IT-поставщиков «Почты России» прошли следственные мероприятия. Причиной обысков и задержаний является подозрение в картельном сговоре.

В тот же день компания сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ее топ-менеджера.

Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России» в декабре 2013 года. Он курировал вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения.