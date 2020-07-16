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Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка

Полвека на рабочем месте с видом на Охотское море
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Маяк Кеннуси появился на Сахалине в 1918-м. Тогда юг острова принадлежал Японии, построившей здесь город-порт Хонто. В 1945-м Хонто вошел в состав РСФСР и был переименован в Невельск, мыс Кеннуси — в Лопатина, изменилось и название маяка. Более полувека его смотрителем и хранителем был Владимир Комаров. Как проходит жизнь у маяка — в фотогалерее «Известий»
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Высоким маяк Лопатина назвать сложно — всего 17 м
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Однако расположение — на морской террасе высотой 50 м — позволяет видеть его огни за 40 км
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Маяк зажигается по определенному расписанию — это связано с длительностью светового дня в разные времена года
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Со стороны жилых построек его окна закрашены, чтобы не мешать живущим здесь людям
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Владимир Комаров почти всю свою жизнь прожил на маяке с семьей
На весь экран
Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
За несколько десятилетий Комаровы обзавелись натуральным хозяйством: разбили сад, огород, завели скотину
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Продукты собственного производства
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Единственный день, когда маяк не горел, — 2 августа 2007 года. Тогда в Невельске произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр находился всего в 15 км от маяка
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Башня маяка потрескалась, стекла лопнули, стальной купол фонаря был деформирован. Нарушилась и система электроснабжения: провода, идущие от ЛЭП, были порваны
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Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Восстановлением поврежденного здания смотритель занимался самостоятельно. Спасение маяка — полностью его заслуга
На весь экран
Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Несколько лет назад из-за болезни жены Комарову пришлось перебраться в ближайший город — Невельск
На весь экран
Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Переезд в город и солидный возраст не мешают ему почти каждый день бывать на бывшем рабочем месте
На весь экран
Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
Бессменному смотрителю маяка уже под 90, и его дело продолжает сын Сергей
На весь экран
Владимир Иванович Комаров живет на маяке Лопатина (Кеннуси) со своей семьей, как бессменный начальник маяка
Фото: Александр Гайворон
На днях в Невельском историко-краеведческом музее открылась отдельная экспозиция, посвященная маяку
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