Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка

Маяк Кеннуси появился на Сахалине в 1918-м. Тогда юг острова принадлежал Японии, построившей здесь город-порт Хонто. В 1945-м Хонто вошел в состав РСФСР и был переименован в Невельск, мыс Кеннуси — в Лопатина, изменилось и название маяка. Более полувека его смотрителем и хранителем был Владимир Комаров. Как проходит жизнь у маяка — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Александр Гайворон
Высоким маяк Лопатина назвать сложно — всего 17 м
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Фото: Александр Гайворон
Однако расположение — на морской террасе высотой 50 м — позволяет видеть его огни за 40 км
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Фото: Александр Гайворон
Маяк зажигается по определенному расписанию — это связано с длительностью светового дня в разные времена года
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Фото: Александр Гайворон
Со стороны жилых построек его окна закрашены, чтобы не мешать живущим здесь людям
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Фото: Александр Гайворон
Владимир Комаров почти всю свою жизнь прожил на маяке с семьей
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Фото: Александр Гайворон
За несколько десятилетий Комаровы обзавелись натуральным хозяйством: разбили сад, огород, завели скотину
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Фото: Александр Гайворон
Продукты собственного производства
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Фото: Александр Гайворон
Единственный день, когда маяк не горел, — 2 августа 2007 года. Тогда в Невельске произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр находился всего в 15 км от маяка
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Фото: Александр Гайворон
Башня маяка потрескалась, стекла лопнули, стальной купол фонаря был деформирован. Нарушилась и система электроснабжения: провода, идущие от ЛЭП, были порваны
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Фото: Александр Гайворон
Восстановлением поврежденного здания смотритель занимался самостоятельно. Спасение маяка — полностью его заслуга
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Фото: Александр Гайворон
Несколько лет назад из-за болезни жены Комарову пришлось перебраться в ближайший город — Невельск
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Фото: Александр Гайворон
Переезд в город и солидный возраст не мешают ему почти каждый день бывать на бывшем рабочем месте
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Фото: Александр Гайворон
Бессменному смотрителю маяка уже под 90, и его дело продолжает сын Сергей
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Фото: Александр Гайворон
На днях в Невельском историко-краеведческом музее открылась отдельная экспозиция, посвященная маяку
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