Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка

Маяк Кеннуси появился на Сахалине в 1918-м. Тогда юг острова принадлежал Японии, построившей здесь город-порт Хонто. В 1945-м Хонто вошел в состав РСФСР и был переименован в Невельск, мыс Кеннуси — в Лопатина, изменилось и название маяка. Более полувека его смотрителем и хранителем был Владимир Комаров. Как проходит жизнь у маяка — в фотогалерее «Известий»