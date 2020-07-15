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В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

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Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Об этом рассказала ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению этой инфекции Ольга Дорохова в среду, 15 июля.

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По ее словам, полученные антитела могут блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 — белок оболочки коронавируса, с помощью которого патоген попадает в здоровую клетку, — и предотвращать его проникновение в клетки-мишени.

Для получения антител использовались образцы крови переболевших COVID-19 доноров и «уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов» — клеток крови, отвечающих за формирование иммунитета.

Дальнейшее развитие этой работы станет основой для создания средств специфической терапии и профилактики заболевания COVID-19. На основе полученных результатов можно будет изучать особенности защитного иммунитета при коронавирусной инфекции, они будут востребованы при совершенствовании вакцин.

Ранее, 12 июля, в Институте трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета сообщили о завершении исследования первой в мире вакцины от коронавируса. Отмечалось, что на этом этапе исследования стояла задача показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Позже, 15 июля, Минздрав России заявил, что клинические испытания одной из вакцин от коронавируса планируется завершить в течение двух недель, пишет «Газета.ру».

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