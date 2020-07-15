В России представили обновленную спецверсию Toyota Land Cruiser 200

Японская компания Toyota представила на российском рынке обновленную специальную серию внедорожника Land Cruiser 200 Executive Lounge. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 15 июля.

Внешне автомобиль можно отличить по новому переднему бамперу, модернизированной решетке радиатора, окантовке противотуманных фар, затемненным фарам ближнего и дальнего света, оригинальным 20-дюймовым дискам и логотипом специальной серии на кузове.

Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge получил адаптивную подвеску, аудиосистему с 14 динамиками, систему мониторинга слепых зон, 10 подушек безопасности. Цена внедорожника начинается от 6 119 000 рублей.

9 июля сообщалось, что Toyota представила в Таиланде новый компактный кроссовер, который составит конкуренцию Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks.