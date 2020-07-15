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Голикова рассказала о выявленных российскими учеными штаммах коронавируса

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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В российских лабораториях выявили свыше 100 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 15 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

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«Россия приняла активное участие в изучении коронавируса. После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — цитирует ее ТАСС.

Голикова подчеркнула, что отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого типа вируса.

3 июля глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у коронавируса SARS-CoV-2 в настоящее время нет мутаций, которые могли бы сделать его сильнее.

Однако декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг сообщил, что по результатам исследований заразность коронавирусной инфекции возросла на 30%.

О том, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации, также заявлял директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Эксперт отметил, что на этот счет ведутся споры, но полученные данные, по его мнению, говорят о том, что существует определенная мутация, ускоряющая размножение вируса и увеличивающая концентрацию в организме.

По последним данным, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 746 369, скончались 11 770 пациентов, выздоровели 523 249 человек.

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