Новак заявил о выполнении Россией обязательств в рамках ОПЕК+

Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом в среду, 15 июля, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«Совместные действия стран ОПЕК+ оказали внушительное положительное воздействие на глобальную экономическую конъюнктуру, поэтому, очевидно, нужно продолжать совместные действия», ― отметил глава ведомства в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Новак подчеркнул, что Москва в соответствии с договоренностями в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%, при этом в мае оно было выполнено на 87%.

12 июля стало известно, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенного наращивания нефтедобычи в следующем месяце.

В начале марта 2020 года цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса по причине экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также из-за срыва сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года.