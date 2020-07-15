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В Останкинскую башню ударило более 10 молний за день

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Фото: ТАСС/Евгений Свечников
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Останкинская башня сама способна производить молнии в грозу, 14 июля она приняла более 10 молний. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) 15 июля.

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«Молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу. <...> Останкинская башня работала как самый высокий молниеотвод столицы и в то же время сама стала источником исходящих молний», — говорится в сообщении.

14 июля Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей, порывистого ветра и грозы. Столица оказалась на границе атлантического и южного циклонов. Система грозового предупреждения телебашни сработала в 19:04. И уже через 16 минут в шпиль устремилась первая молния.

Метеолаборатория башни подтвердила, что более 85% молний исходят не из атмосферы в шпиль, а наоборот. Источник молний в облака — ее антенная часть. Напряженность электрического поля в верхней части башни гораздо выше, чем в окружающей атмосфере, — это способствует более частому образованию молний и других электрических разрядов. С обычными наземными сооружениями такого не происходит.

Корпусу 540-метровой башни удары молнии не страшны, так как она имеет мощную систему молниезащиты.

Отмечается также, что ежегодно в среднем в районе башни бывает до 32 гроз и наблюдается около 60–65 разрядов в башню и из нее.

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