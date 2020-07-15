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Скончался сыгравший злодеев в «Докторе Кто» и «Макбете» актер

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Фото: REUTERS
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Шотландский актер Морис Роевз, известный по ролям злодеев и отрицательных персонажей в сериалах и фильмах, умер в возрасте 83 лет. Об этом в среду, 15 июля, пишет BBC News.

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Супруга актера Ванесса рассказала, что артисту нездоровилось, однако ни природу проблем, ни причину смерти она не уточнила.

Информацию о смерти Роевза также подтвердила его агент Ловетт Логан в своем Twitter.

«С огромной печалью подтверждаю кончину замечательного клиента Мориса Роевза. Мы будем очень скучать по нему, и мы посылаем нашу любовь Ванессе и его родным», — написала она.

Роевз за свою 60-летнюю карьеру снялся более чем в сотне фильмов, сериалов и театральных постановок. Наиболее известен он по ролям в «Макбете», «Молокососах», «Докторе Кто», «Темных силах», «Звездном пути: Следующее поколение», «Она написала убийство» и «Спасателях Малибу».

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