Мужчина утонул в реке Смоленке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге очевидцы заметили тонущего мужчину и вызвали спасателей. К моменту извлечения из воды пострадавший был мертв.

Прохожие увидели тонущего человека в районе набережной реки Смоленки, передает телеканал «78».

Быстро добраться до тонущего спасателям мешал катер, уточняет телеканал.

Источник «Известий» сообщил, что катер также тонул.

14 июля 16-летний подросток утонул во время купания в Тульской области. По предварительным данным, он плохо плавал, нырнул в карьер, но вынырнуть не сумел.