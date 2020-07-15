Новак заявил о восстанавливающемся рынке нефти после падения спроса

Основной негативный эффект от падения спроса на нефть уже позади, сейчас он уверенно восстанавливается. Об этом заявил в среду, 15 июля, российский министр энергетики Александр Новак во время выступления перед началом онлайн-заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

«Это был апрель, мы наблюдали падение до 25% мирового спроса. Сейчас явно наметились признаки восстановления, уверенными темпами устанавливается число авиаперевозок и объем продаж автомобильного топлива», — сказал министр.

Глава ведомства допустил вероятность второй волны пандемии коронавируса, которая может повлечь дополнительное сокращение потребления.

В начале марта нефтяные цены обрушились из-за сокращения мирового спроса по причине экономического кризиса, который вызвала пандемия, а также из-за срыва сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне этого года, а также на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу с 1 мая.

Позже, 14 июля, источник, знакомый с докладом, подготовленным для заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+, сообщил, что страны — члены альянса в июне выполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 107%.

В мае это соглашение было выполнено на 87%.

По данным источника, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 112%, а не входящие в ОПЕК — на 99%.