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Российские рыбаки проследят за «морскими лесами» в Баренцевом море

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Союз промышленников Севера, АО «Архангельский траловый флот», ГК «Ф.Э.С.Т» и ГК «Норебо» подписали соглашение об охране подводных участков в Баренцевом море, где обитают кораллы, ценные губки и морские перья.

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Этим участкам большой урон наносится во время донного трала, который проводят крупные компании. Рыбаки, используя подобный метод, вылавливают более 90% пикши и трески.

Площадь так называемых «морских лесов» составляет 14 кв. миль. Рыбаки не будут вести промысел в этих локациях. Экипаж каждого судна обязан регистрировать прилов донных организмов и передавать эти сведения в общую базу данных. Затем эти сведения проанализируют ученые и природоохранные организации, пишет ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что в России намерены пересчитать белых медведей. В 2021 году учет численности этих животных проведут в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 году — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца-Иосифа. Профинансирует мероприятие «Роснефть».

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