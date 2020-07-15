Историк Соколов назвал травлю причиной смерти Ещенко

Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в ходе судебного заседания 15 июля, что преступление он совершил в результате «психотравмирующего воздействия», которое оказывал на него научный оппонент Евгений Понасенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соколов рассказал, что это «психотравмирующее воздействие» стало причиной «страшных событий»: якобы Понасенков и его сообщники начали травлю историка, организовывали провокации на его лекциях, расписывали подъезд его дома оскорбительными надписями, а также взламывали электронную почту Анастасии Ещенко. «Они угрожали нам, мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», — сказал ученый во время заседания Октябрьского районного суда 15 июля.

О конфликте между Соколовым и московским историком Понасенковым стало известно в 2018 году. Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии «Первая научная история войны 1812 года», но не сделал ссылок.

Соколов, в свою очередь, заявил, что труд Понасенкова не является научным и не заслуживает читательского доверия.

Конфликт ученых стал поводом для судебного разбирательства. Понасенков подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В первой инстанции суд встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений.

Историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

27 марта историку продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.

8 июля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство адвоката семьи аспирантки Анастасии Ещенко обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в России. По версии адвоката семьи убитой Александры Башкеевой, Соколов таким образом пытался скрыться от уголовного преследования, потому что является кавалером ордена Почетного легиона.