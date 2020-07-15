Прямой эфир

Историк Соколов назвал травлю причиной смерти Ещенко

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в ходе судебного заседания 15 июля, что преступление он совершил в результате «психотравмирующего воздействия», которое оказывал на него научный оппонент Евгений Понасенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заигрался в Наполеона: что заставило доцента СПбГУ расправиться с аспиранткой
Профессора Олега Соколова отправят на психиатрическую экспертизу

Соколов рассказал, что это «психотравмирующее воздействие» стало причиной «страшных событий»: якобы Понасенков и его сообщники начали травлю историка, организовывали провокации на его лекциях, расписывали подъезд его дома оскорбительными надписями, а также взламывали электронную почту Анастасии Ещенко. «Они угрожали нам, мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», — сказал ученый во время заседания Октябрьского районного суда 15 июля.

О конфликте между Соколовым и московским историком Понасенковым стало известно в 2018 году. Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии «Первая научная история войны 1812 года», но не сделал ссылок.

Соколов, в свою очередь, заявил, что труд Понасенкова не является научным и не заслуживает читательского доверия.

Конфликт ученых стал поводом для судебного разбирательства. Понасенков подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В первой инстанции суд встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений.

Историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

27 марта историку продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.

8 июля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство адвоката семьи аспирантки Анастасии Ещенко обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в России. По версии адвоката семьи убитой Александры Башкеевой, Соколов таким образом пытался скрыться от уголовного преследования, потому что является кавалером ордена Почетного легиона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020