Прямой эфир

Церемония запуска электричек в Великие Луки состоится в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На вокзале Пскова 17 июля состоится торжественный запуск пригородного поезда РА2, который будет перевозить людей в Великие Луки и обратно. В мероприятии примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев.

Поезда по маршруту Псков – Великие Луки – Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники. Билет можно приобрести в пригородных кассах города Пскова и станции Дно, у контролера-кассира в поезде или используя мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip представил направления для бюджетных поездок на поезде по России в июле этого года. Из Москвы дешевле всего обойдется поездка в ближайшие регионы. Так, билет до Твери можно приобрести за сумму от 350 рублей, до Смоленска — от 420 рублей, до Калуги — от 490 рублей, а до Брянска — от 520 рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020