Церемония запуска электричек в Великие Луки состоится в Пскове

На вокзале Пскова 17 июля состоится торжественный запуск пригородного поезда РА2, который будет перевозить людей в Великие Луки и обратно. В мероприятии примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев.

Поезда по маршруту Псков – Великие Луки – Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники. Билет можно приобрести в пригородных кассах города Пскова и станции Дно, у контролера-кассира в поезде или используя мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

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