«Роснефть» завершила выплату дивидендов за 2019 год, которые были утверждены на годовом общем собрании акционеров 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 15 июля.

Общая сумма выплат составила 191466,31 млн рублей. Дивиденды перечислены держателям 99,98% акций общества. Учитывая выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составил 33 рубля 41 копейку. Итоговая сумма средств на выплату дивидендов составила рекордные 354,1 млрд рублей, что соответствует 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть».

Столь высокий объем дивидендных выплат «Роснефть» обеспечила за счет успешной работы в 2019 году, в котором она получила рекордную в своей истории выручку, показатель EBITDA и чистую прибыль, отметили в компании. Там подчеркнули, что дивидендные выплаты «Роснефти» растут с каждым годом. За последние восемь лет они увеличились более чем в 4,5 раза. «Роснефть» имеет самый высокий в отрасли коэффициент выплаты дивидендов.

Маржа EBITDA «Роснефти» по итогам 2019 года составила 24% — один из самых высоких показателей в отрасли. Это выше, чем у Chevron (22,9%), Shell (15,9%), BP (13%).

На фоне текущей ситуации некоторые нефтегазовые компании сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок. Также ряд крупнейших нефтяных компаний заявил о приостановке программ обратного выкупа акций. «Роснефть» считает прибыль акционеров одним из своих приоритетов и намерена обеспечить доходность более 6% в 2020 году. В сочетании с продолжающейся программой buyback может дать TSR более 9% — это самый высокий показатель среди российских энергетических компаний, отмечают в своем отчете аналитики Goldman Sachs.

Учитывая высокую операционную эффективность и низкие затраты на добычу «Роснефти», ожидается, что компания продолжит генерировать устойчивый СДП, несмотря на не самую благоприятную рыночную конъюнктуру, отметили эксперты.