Новые петроглифы обнаружили археологи в Красноярском крае

Три новых петроглифа обнаружили археологи в Красноярском крае. Изображения относят к эпохе Бронзового века, а также монгольскому времени.

Рисунки были замечены при исследовании Шалабоолинской писаницы в Курагинском районе. На трех изображениях представлены в основном быки. Кроме того, исследователи заметили рисунки, выполненные черной тушью. Они относятся, предположительно, к XII–XV векам. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Новые петроглифы обнаружены на крайнем западном участке писаницы. Специалисты займутся цифровой расшифровкой надписей.

Ранее сообщалось, что в Сочи археологи обнаружили фрагменты дробленой средневековой керамики при изучении почвенного слоя. По мнению ученых, на месте находки могли находиться сигнальный пункт и храм.