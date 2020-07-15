Историк Соколов в суде назвал клеветой обвинения в избиении бывшей девушки

В ходе судебного заседания историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую девушку, с которой состоял в отношениях. Выездное судебное заседание Октябрьского районного суда проходит 15 июля в горсуде Петербурга.

«Это чудовищная клевета, как часть психотравмирующего действа», — цитирует его ТАСС.

В этот же день агентство со ссылкой на источник в следственных органах писало, что девушка, окончившая несколько лет назад Санкт-Петербургский государственный университет, во время своей учебы длительное время находилась в личных отношениях с Соколовым. В рамках следственных действий до рассмотрения дела об убийстве Ещенко в суде она давала показания, касающиеся характеристики обвиняемого. Представитель потерпевшей стороны по делу историка Александра Бакшеева заявляла о применении физического насилия к девушке, однако защитники Соколова утверждают, что этому нет доказательств.

Историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку. 27 марта историку продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.