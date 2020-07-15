Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с распространением коронавируса, а также ситуацию в Ливии. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мухаммед Аль Нахайян поблагодарил президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны выразили настрой на продолжение двустороннего сотрудничества, в том числе и в вопросах разработки и производства вакцины от COVID-19.

Кроме того, российский лидер и наследный принц в ходе обмена мнениями касательно ситуации в Ливии отметили важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий, чтобы урегулировать этот конфликт.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные столкновения. Действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 июля, на планете зарегистрировано свыше 13,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 582 тыс. человек, вылечились 7,8 млн.