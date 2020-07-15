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Вилла в Светлогорске включена в реестр памятников

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В Светлогорске виллу «Проссекель» внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Приказ подписал глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко.

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Здание было построено в начале ХХ века на улице Ленина. После пожара в декабре 2017 года его внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Однако весной виллу рекомендовали из списка исключить. Эксперты посчитали, что это здание — рядовой элемент градостроительной среды и не поддержан ни историческим благоустройством участка, ни соседними зданиями, ни историческим озеленением.

Как пишет «Калининград.Ru», заказал обследование собственник виллы Юрий Каракулев. Он также является руководителем ООО «Площадь». В 2018 году он получил разрешение на строительство четырехэтажной гостиницы на месте дома отдыха «Уют».

Ранее сообщалось о начале реконструкции старого променада в Светлогорске. Там должны обустроить велосипедную дорожку и пешеходную улицу с возможностью проезда.

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