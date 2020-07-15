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Ветропарк построят в Ставропольском крае

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В Новоалександровском городском округе Ставропольского края построят еще один ветропарк. Компания, которая собирается реализовывать проект, получила соответствующее разрешение. Общая мощность ветропарка составит 60 МВт.

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Как пишет NewsTracker, на территории округа в общей сложности разместят 24 ветроэнергетические установки. Мощность каждой будет 2,5 МВт. По словам губернатора Владимира Владимирова, есть задача довести мощности ветрогенерации в регионе до 1 ГВт.

«Зеленая» энергетика и новые технологические компетенции заходят в Ставрополье. Сейчас идет строительство ветропарка в Кочубеевском районе. В проект инвестируют более 8 млрд рублей.

6 мая сообщалось, что в Ростовской области ввели в эксплуатацию Каменскую ветроэлектростанцию. Мощность ветропарка составляет 100 МВт. Он состоит из 26 ветроэнергетических установок.

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