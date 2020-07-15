Аргентинский футболист Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА

Нападающий аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч захотел перейти в московский ФК ЦСКА. Об этом на своей странице в Twitter рассказал журналист Сезар Луис Мерло в среду, 15 июля.

«Мы пытаемся договориться с ЦСКА. Я бы с удовольствием поехал в Россию. ЦСКА может стать моим трамплином для перехода в более сильную лигу», — приводит слова футболиста RT.

21-летний Гайч отметил, что уже достиг договоренности с президентом «Сан-Лоренсо». В случае если трансфер не произойдет, он продлит контракт с аргентинским клубом. Покидать его в статусе свободного агента ни сам Гайч, ни его агент не хотят. По словам нападающего, единственное, что мешает его переходу в ЦСКА, — это его личный контракт. Других помех для этого нет.

14 июля представители обоих клубов и сам футболист провели видеоконференцию, в которой также участвовал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. По ее итогам были достигнуты соглашения по основным пунктам. После разговора со специалистом игрок все больше склоняется к переходу в российский клуб.

Между тем, как сообщает журналист Хуампи Кабальеро в Twitter, если ЦСКА не договорится 15 июля о трансфере Адольфо Гайча, то заполучить форварда попытается санкт-петербургский «Зенит», пишет REGNUM.

В сезоне-2019/20 Гайч сыграл в 13 матчах, отметившись пятью голами и одной результативной передачей, пишет «Газета.ру».

Ранее 15 июля сообщалось, что московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести бомбардира тульского «Арсенала» Евгения Луценко. Руководство «Спартака» впечатлила игра 33-летнего футболиста, который в нынешнем сезоне забил 15 голов, не пробивая пенальти.