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«Яндекс» пообещал более низкую стоимость беспилотного такси в сравнении с обычным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Стоимость беспилотного такси будет дешевле поездки на обычном такси. Об этом заявил директор по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев во время онлайн-дискуссии, организованной фондом «Росконгресс», 15 июля.

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«Текущая гипотеза, что стоимость поездки [на беспилотном такси] будет ниже за счет массовости и за счет более эффективной утилизации всего флота. Сложно сказать, насколько, но дешевле, и, собственно, это одна из <...> мотиваций для мировых производителей», — сказал Шингарев.

Он заявил, что компания уже сейчас готова предоставить свои беспилотные такси и они уже готовы возить пассажиров полностью в автономном режиме, когда разрешит регулятор.

«Нам видится поэтапный переход к эксплуатации при определенных условиях», — сообщил он.

Сейчас в ряде регионов России проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он рассчитан на три года. В рамках эксперимента, который стартовал в конце 2018 года, на дорогах общего пользования в Москве и Иннополисе ездят более сотни беспилотных авто «Яндекса» на базе Toyota Prius, они уже проехали более 3 млн км по городским дорогам.

Сервис беспилотного такси был запущен в Иннополисе 28 августа 2018 года. На этапе тестирования системы за рулем машины нет водителя, но в салоне всегда находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сиденье и следит за поездкой.

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