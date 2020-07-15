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Рошаль назвал Подмосковье возможным примером по профилактике выпадения детей из окон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московская область может стать первым регионом страны, где на законодательном уровне будет проработан вопрос по профилактике выпадения детей из окон. Об этом 15 июля заявил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.

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«Москитные сетки — это беда, потому что ребенок встает и летит вместе с москитной сеткой. И мы сейчас уже конкретно... Анна Юрьевна (Кузнецова, детский омбудсмен. — Ред.) прорабатывает вопросы законодательные. Прорабатываем вопрос с Московской областью, с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, чтобы сделать эту область примером того, как надо бороться с детскими различными травмами, включая выпадение из окон», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Рошаль подчеркнул, что это является вопросом государственной важности.

Ранее сообщалось, что в Кирове полуторагодовалый ребенок выпал из окна на пятом этаже, навалившись на москитную сетку. Пострадавшего госпитализировали.

Аналогичный случай на следующий день произошел в Новосибирске.

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