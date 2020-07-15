Зеленого голубя впервые заметили в нацпарке «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае впервые заметили японского зеленого голубя. Данный вид птиц крайне редко встречается в регионе.

Основные гнездовья голубя находятся в основном в Японии и на Тайване. В Приморском крае известно лишь о единичных встречах с данной птицей. На территории «Земли леопарда» зеленого голубя увидели впервые, пишет ИА UssurMedia.

По данным специалистов, самец был замечен в долине ручья Форелевый недалеко от села Филипповка. Птица кормилась незрелыми плодами азиатской черемухи.

В марте сотрудники «Земли леопарда» наблюдали другую редкую птицу. Рыжеухий бюльбюль в основном обитает на Филиппинских островах, в Японии и Китае. Орнитологи предполагают, что скоро птица начнет гнездиться в Приморье.