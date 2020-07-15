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Министр просвещения призвал выплатить учителям компенсации за работу на ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал выплатить учителям компенсации за работу на ЕГЭ, которые выпали на период летних отпусков, в полном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» 15 июля.

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«Отдельное внимание министр также уделил вопросам оплаты труда педагогов за работу на ЕГЭ, подчеркнув важность неукоснительного соблюдения поручения правительства РФ о необходимости предоставления учителям как гарантий и компенсаций, установленных трудовым законодательством и законодательством об образовании, так и установления дополнительных стимулирующих выплат», — говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены пришлось перенести на месяц из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции — на период, когда у школьных учителей проходят летние отпуска.

В России уже прошли экзамены по русскому языку, математике, физике и истории. Рособрнадзор отчитался, что все испытания прошли без сбоев в штатном режиме.

Ранее, 12 июля, результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин: он назвал обнадеживающими итоговые данные, подтверждающие качество обучения во время пандемии.

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