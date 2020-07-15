В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России может быть увеличен с 30 до 35 лет. Такие изменения предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике страны. Об этом в среду, 15 июля, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Документ, а также ряд ему сопутствующих понятий, по его словам, разработаны рабочей группой сенаторов и депутатов в рамках развития обновленной редакции Конституции страны. Сенатор отметил, что законами на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья и молодежная политика.

«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, в свою очередь, отметил, что если предельный возраст все-таки повысят, то «молодежью» cнова станут около 13 млн человек. Они смогут участвовать в различных возрастных форумах и конкурсах.

В будущем, по словам Метелева, предельный возраст молодежи в России может быть еще повышен.

«Всемирная организация здравоохранения считает, что 43 года — это еще молодость», — уточнил он.

В настоящий момент в России, согласно с действующему законодательству, молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет.

9 июля российские социологи пришли к выводу, что молодежь и люди старшего поколения существуют в разных социокультурных контекстах, разница между которыми может достигать 20–30 лет.