В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина

Российский футбольный союз (РФС) завершил расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина и не имеет к нему претензий после проверки на полиграфе. Об этом в среду, 15 июля, ТАСС заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров», — приводит слова Хачатурянца RT.

В сезоне-2019/20 39-летний судья работал на 23 матчах чемпионата РФ, в 19 из которых — в качестве главного судьи. На этих встречах Лапочкин показал 107 желтых карточек, семь из которых были вторыми и привели к удалению игроков с поля. Уточняется, что прямой красной карточки арбитр не показал футболистам ни разу. Кроме того, в этом розыгрыше РПЛ судья назначил семь пенальти.

В частности, во время матча «Спартак» — «Локомотив» (1:1) 8 июля, который проходил на стадионе красно-белых, Лапочкин назначил спорный пенальти в ворота хозяев поля и не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников. «Спартак» не смог добиться победы и лишился важных очков, пишет сайт kp.ru. Кроме того, арбитр удалил возмущающегося его действиями главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, сообщает телеканал «360». Наставник был дисквалифицирован и в двух последующих матчах не мог руководить своей командой у кромки поля.

После этого арбитра заподозрили в игре на тотализаторе и предвзятом судействе, пишет Федеральное агентство новостей. По намекам официальных лиц, расследовали все же скандальное судейство Лапочкина, а не его возможную связь со ставками. Испытание на полиграфе арбитру все-таки пришлось пройти.

В 29-м туре «Тинькофф Российской премьер-лиги» Лапочкин не был назначен ни на один из восьми матчей, но он будет работать в качестве видеоассистента рефери (VAR) на встрече «Тамбова» с «Сочи» 16 июля.