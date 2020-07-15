Медицинское оборудование на 119 млн рублей закупили в Тюменской области

Департамент здравоохранения Тюменской области закупил медтехнику на общую сумму 119 млн рублей. По информации портала госзакупок, первый тендер обойдется бюджету в 115 млн рублей. В частности, в него вошли бронхофиброскоп и эндовидеоскопический комплекс для выполнения гастроскопии и колоноскопии.

На вторую закупку потратят 3,7 млн рублей (два эндовидеоскопических комплекса). Об этом информирует портал «Наш город». «Это плановая закупка эндоскопического оборудования по потребности медицинских организаций, сформированной в 2019 году. Приобретается для замены, либо дооснащения за счет областного бюджета», — сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о необходимости в новом многофункциональном госпитале. В зависимости от ситуации его планируют переформировать в моноинфекционный. Власти ищут участок под строительство. Сроки разработки и реализации проекта пока неизвестны.