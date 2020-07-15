Более 5 тыс. т меда планируют собрать аграрии в Приморье

В Приморском крае производители меда планируют получить около 5 тыс. т продукции в 2020 году. Порядка 500–600 т отправят в Китай.

Прогноз по сбору меда составлен с учетом климатических условий. По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, поставки меда в КНР будут проводиться по наработанному каналу. Одной из главных проблем Бронц называет отсутствие в Приморье лаборатории, которая могла бы проводить анализы продукции по требованиям сопредельных государств. С Китаем же достигнута договоренность о том, что исследования будут проводиться на территории КНР, пишет ИА PrimaMedia.

Правительство совместно с Россельхознадзором ведет работу по созданию такой лаборатории. Она сможет определять в продукции антибиотики, а также качественные характеристики меда.

Всего в Приморье насчитывается более 70 тыс. ульев. В производстве меда задействовано 6,5 тыс. человек.