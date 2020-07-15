Дума приняла во II чтении законопроект о зачислении в бюджет компенсации «Норникеля»

Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Бюджетный кодекс (БК РФ). Его принятие позволит зачислить деньги, заплаченные компанией «Норникель» в качестве возмещения за разлив топлива в Норильске, в федеральный бюджет.

Поправки уточняют особенности зачисления платежей по возмещению вреда, причиненного водным объектам.

«Я думаю, что принятие законопроекта может быть связано с размером возможного платежа в связи с аварией в Норильске», — сказал «Интерфаксу» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейдлин. По существующим правилам вся сумма (148 млрд рублей) пошла бы в городской бюджет Норильска, изменения позволят внести ее в федеральный бюджет.

Ранее 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о зачислении компенсации не входит в компетенцию Кремля, и переадресовал его правительству.

В этот же день спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации возьмет на контроль погашение «Норникелем» экологического ущерба после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. При этом она отметила, что средства на его ликвидацию должны перечисляться из бюджета компании, а не из регионального.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая, после чего 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По факту происшествия возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.