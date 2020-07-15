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Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сбербанк изменил условия ипотеки на готовое и строящееся жилье. Для клиентов зарплатных программ снижена сумма первого взноса, сообщила пресс-служба банка в среду, 15 июля.

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Минимальный взнос уменьшен с 15 до 10% стоимости жилья, передает «РИА Новости».

Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, первый взнос также уменьшен — с половины стоимости жилья до 30%.

1 июля стало известно, что в мае 2020 года объем выданных ипотечных кредитов вырос на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Основная причина увеличения показателя заключается в программе государственной поддержки, которая подразумевает оформление ипотечного займа на квартиру в новом жилье под 6,5%, рассказали в бюро кредитных историй ОКБ.

Днем ранее стало известно о росте среднего размера ипотечного займа в России: в мае он увеличился на 2,9% против падения на 8,2% в апреле.

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