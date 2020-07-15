Инсайдер сообщил о возможном переходе Луценко из «Арсенала» в «Спартак»

Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести бомбардира тульского «Арсенала» Евгения Луценко. Об этом в среду, 15 июля, сообщил портал Bobsoccer со ссылкой на агента Алексея Сафонова.

Он отметил, что руководство «Спартака» впечатлила игра 33-летнего футболиста, который в нынешнем сезоне забил 15 голов, не пробивая пенальти. Сафонов уточнил, что столичный клуб может перейти на схему с двумя нападающими для эффективного использования потенциала новичка, пишет «Газета.ру».

Трансферное окно в России откроется 26 июля и завершится 19 сентября.

«Спартак» по итогам 28 туров «Тинькофф Российской премьер-лиги» занимает 11-е место в чемпионате, набрав 33 очка, пишет RT.