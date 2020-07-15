Камеры установят для проверки соблюдения масочного режима в Приморье

В 60 общественных зонах в Приморье установят камеры видеонаблюдения для проверки соблюдения гражданами масочного режима. Камеры оборудованы системой распознавания лиц.

По данным министерства цифрового развития и связи региона, наблюдение за местами скопления людей уже ведется во всех крупных городах Приморья. Камеры устанавливают на территориях предприятий сфер услуг и торговли, в том числе в фитнес-клубах. Об этом пишет ИА PrimaMedia. Также под надзором находятся остановки общественного транспорта, стадионы и образовательные учреждения.

На данный момент ведется работа по организации видеонаблюдения на рынках и ярмарках. Информация об условиях подключения объектов направлена подрядчикам. Ожидается, что камеры будут установлены на следующей неделе.

Камеры реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. Информацию с камер обрабатывают операторы системы «112». Информация направляется в правоохранительные органы для принятия решения о назначении штрафов или иных мерах административного воздействия.

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