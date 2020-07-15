Природные ландшафты Подмосковья оказались под угрозой исчезновения

Депутаты Одинцовского городского округа приняли новые правила землепользования, согласно которым территорию около памятников культурного наследия можно застраивать. Из-за этого уникальные природные ландшафты Подмосковья оказались под угрозой, сообщило 13 июля ОТР.

По словам председателя Звенигородского отделения общества охраны памятников истории культуры Марии Урановой, такие территории, как Мясина гора и Шиховское поле в пойме Москвы-реки, а также земли вокруг памятника федерального значения, Саввино-Сторожевского монастыря, были нетронуты больше 600 лет. Территория была защищена зоной санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы. Однако в декабре 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным отменили постановление 1941 года, в результате чего «территория оказалась беззащитна».

Новые правила застройки, по данным телеканала, были приняты в апреле депутатами Одинцовского района.

«Мы сейчас будем принимать решение без учета мнения населения. Это нарушение 131-го закона о самоуправлении», — сказал один из депутатов, Сергей Теняев.

Против новых правил землепользования и застройки выступили жители Звенигорода. В знак протеста они распечатали 300 баннеров и расклеили их по всему городу.

При этом отмечается, что спасти ландшафты могли бы зоны охраны, запрещающие постройки вблизи памятников культурного наследия. Они были разработаны в 2014 году, но до сих пор не приняты.

«В настоящее время они (правила застройки. — Ред.) корректируются по замечаниям Министерства культуры России. После корректировки они будут приняты в установленном законом порядке и внесены изменения в ПЗЗ и генплан Звенигорода. Речь о годах не идет, естественно, это какие-то ближайшие месяцы», — сказал начальник управления госконтроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Главного управления культурного наследия Московской области Александр Соловьев.

Местные жители намерены провести акции протеста, однако пока не могут этого сделать из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году сообщалось, что в рамках нацпроекта «Культура» в Тамбовской области построят новый Дом культуры. Он появится в селе Гавриловка.