В Минфине РФ не увидели оснований для ужесточения антироссийских санкций

Оснований для ужесточения антироссийских санкций со стороны США нет, однако по мере приближения президентских выборов спекуляции на эту тему будут неизбежны. Об этом 15 июля заявил замглавы Минфина России Тимур Максимов.

«Что касается санкций, лично мое ожидание — безусловно, по мере приближения ноябрьского дня голосования риторика будет ужесточаться, будут делаться определенные заявления с целью привлечь голоса на свою сторону. Будут ли эти заявления транслироваться в какие-то конкретные действия, естественно, на данном этапе никто не скажет», — приводит его слова ТАСС.

26 февраля США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.