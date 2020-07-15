Подмосковные ветеринары подвели итоги выездной работы за первое полугодие 2020 года

Ветеринары в Московской области с начала 2020 года вылечили на дому свыше 1,2 тыс. животных. Об этом в среду, 15 июля, сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметили в ведомстве, во время работы по вызову сотрудники выездной ветеринарной службы оказали помощь домашним и сельскохозяйственным животным. Как напомнил министр подмосковного минсельхозпрода Андрей Разин, с ноября 2019 года в регионе действует единый контактный центр государственной ветеринарной службы, где можно вызвать специалиста на дом. Чиновник отметил, что выездная ветеринарная служба возобновила выезды к животным на дом 1 июля после ограничений, введенных из-за COVID-19. Во время их действия ветеринары выезжали на дом, только если животным требовалась неотложная помощь, пишет РИАМО.

Это номер единого контактного центра — 8 (495) 668-01-25. По нему можно узнать подробности о работе ближайшей ветклиники и вызвать специалиста на дом. Записаться также можно на официальных сайтах территориальных ветеринарных управлений минсельхозпрода.

Как отмечает телеканал «360», в 2020 году в Московской области подготовили 7 млрд рублей в помощь сельхозпроизводителям. Всего в регионе сейчас работает более 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.

В июне сообщалось, что Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году. Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, урожай зерна в России в текущем году может составить 122,5 млн т.