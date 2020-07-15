Сбербанк получил 80% совместного с «Союзмульфильмом» предприятия

Сбербанк и ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» создали совместное предприятие. 80% созданного ООО «Союзмультфильм» принадлежит банку, рассказал замглавы Сбербанка Лев Хасис в среду, 15 июля.

В рамках сотрудничества планируется существенно расширить присутствие российской анимации на мировой арене, цитирует Хасиса РБК.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего». По ее словам, банк можно назвать визионером в области визуальных искусств, а студия разбирается в творчестве. Вместе они смогут развить потенциал отечественной анимации в обоих этих направлениях.

В конце июня стало известно, что Сбербанк прекратит совместные проекты с «Яндексом». Интернет-компания выкупит 45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. В свою очередь, Сбербанк приобретет у «Яндекса» долю в проекте «Яндекс.Деньги», равную 25% + 1 рубль, примерно за 2,4 млрд рублей.

Предполагается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года. При этом сервис останется доступным для клиентов, но проведет ребрендинг.