Движение по трассам ограничили в Татарстане из-за жары

В Татарстане ввели ограничения движения по трассам для большегрузных автомобилей. Они будут действовать в среду, 15 июля. Это связано с жаркой погодой: температура воздуха может подниматься до +38 градусов.

Временные меры будут действовать до 20:00. Они коснутся грузовиков, которые перевозят тяжеловесные грузы по специальным разрешениям.

В Татарстане ограничения введены на трассе М-5 в Бугульминском и Бавлинском районах, на дороге Р-239 в Бавлинском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Чистопольском, Новошишменском и Алексеевском районах, уточняет Inkazan.ru.

Ограничения распространяются на передвижение по Башкирии и Оренбургской области, которые граничат с республикой, а также на Самарскую и Московскую области.

В Башкирии ограничения на движение грузовиков будут действовать до вечера 15 июля. Они распространяются на все трассы федерального значения. Фуры не смогут проехать по трассам М-5, М-7 и Р-240.