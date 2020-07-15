Томичи пожертвовали 1 млн рублей на восстановление сгоревшего храма

В Томской области объявили сбор пожертвований на восстановление деревянного храма в селе Зоркальцево, который пострадал при пожаре. Жители региона пожертвовали около 1 млн рублей.

Пожар в храме иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской произошел 4 июля. Предполагается, что причиной возгорания стал удар молнии. Из горевшего здания удалось спасти антиминс, праздничное Евангелие и крестильный ящик. Также при разборе колокольни найдены фрагменты колоколов. Их отправили мастеру в Новосибирск. Не исключено, что из фрагментов удастся выплавить новый колокол, сообщает РИА «Томск».

Точная сумма, необходимая для восстановления церкви, станет известна после разработки проекта. Предполагается, что новое здание будет деревянным и внешне похожим на церковь до пожара.

Деревянный храм был построен в 1873 году. В 1933 году его закрыли при советской власти, но в 1987 году храм передали православной сельской общине в аварийном состоянии. Восстановление церкви велось силами прихожан. Храм открылся лишь в 2009 году.