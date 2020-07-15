Прямой эфир

Томичи пожертвовали 1 млн рублей на восстановление сгоревшего храма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томской области объявили сбор пожертвований на восстановление деревянного храма в селе Зоркальцево, который пострадал при пожаре. Жители региона пожертвовали около 1 млн рублей.

Пожар в храме иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской произошел 4 июля. Предполагается, что причиной возгорания стал удар молнии. Из горевшего здания удалось спасти антиминс, праздничное Евангелие и крестильный ящик. Также при разборе колокольни найдены фрагменты колоколов. Их отправили мастеру в Новосибирск. Не исключено, что из фрагментов удастся выплавить новый колокол, сообщает РИА «Томск».

Точная сумма, необходимая для восстановления церкви, станет известна после разработки проекта. Предполагается, что новое здание будет деревянным и внешне похожим на церковь до пожара.

Деревянный храм был построен в 1873 году. В 1933 году его закрыли при советской власти, но в 1987 году храм передали православной сельской общине в аварийном состоянии. Восстановление церкви велось силами прихожан. Храм открылся лишь в 2009 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020