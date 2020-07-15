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Хозяйства Удмуртии теряют из-за жары по 1,5 млн рублей в день

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В Удмуртии коровы стали меньше давать молока из-за жаркой погоды. Об этом на своей странице в Facebook написала зампред республиканского правительства, министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

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По ее сведениям, за последние две недели надои снизились на 2,2 л на голову. Таким образом, из-за падения производства хозяйства в день теряют по 1,5 млн рублей.

В целом Удмуртия прибавляет по реализации молока 6,8%. Лидерами считаются Шарканский, Вавожский и Можгинский районы.

При этом общее поголовье скота выросло на 42%. Уже насчитывается 752 матки. Кормов заготовили в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы, пишет ИА «Сусанин».

Аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. Так, в Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды, а в Москве заметно похолодало.

Как сказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода становится все более изменчивой из-за потепления климата. Повышается вероятность опасных явлений. Он призвал не надеяться на «нормальную погоду».

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