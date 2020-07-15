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Жителей Хабаровского края предупредили о грозах во второй половине июля

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МЧС предупредило жителей Хабаровского края о прохождении грозовых фронтов по территории региона. Ливни и штормовой ветер могут наблюдаться до конца июля.

По словам синоптиков, грозы являются характерным для июля явлением. Согласно прогнозам, мощная облачность будет формироваться в отдельных районах. Однако ливни не будут затяжными, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Днем ранее грозы были зафиксированы в Вяземском районе, Бикине и Лермонтовке. Кроме того, дождь прошел в южной части Хабаровска.

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют жару. Воздух прогреется до +28…+33 градусов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае вода прогрелась до достаточной температуры для открытия купального сезона.

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