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Курильщики табака оказались подвержены COVID-19 больше любителей вейпов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Американские молекулярные биологи выяснили, что курильщики сигарет больше подвержены коронавирусу, чем те, кто пользуется электронными сигаретами. Результаты исследования опубликованы на сайте электронной библиотеки bioRxiv.

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Изучив влияние паров никотина и табачного дыма на легкие, ученые пришли к выводу, что легкие курящих и некурящих людей содержат в себе разное число рецепторов ACE2, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки тела человека.

В исследовании, опубликованном 13 июля, отмечается, что оба вида сигарет вызывают воспаления легких, однако употребление табачных изделий ведет к увеличению числа рецепторов ACE2 на поверхности их клеток.

Ранее, 14 июля, во Всемирной организации здравоохранения назвали категорию населения, которая меньше всего подвержена заболеванию коронавирусом и легче переносит COVID-19.

квРаспространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 13 478 594 случая заболевания COVID-19, 581 710 человек скончались, 7 871 685 пациентов выздоровели.

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