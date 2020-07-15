Курильщики табака оказались подвержены COVID-19 больше любителей вейпов

Американские молекулярные биологи выяснили, что курильщики сигарет больше подвержены коронавирусу, чем те, кто пользуется электронными сигаретами. Результаты исследования опубликованы на сайте электронной библиотеки bioRxiv.

Изучив влияние паров никотина и табачного дыма на легкие, ученые пришли к выводу, что легкие курящих и некурящих людей содержат в себе разное число рецепторов ACE2, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки тела человека.

В исследовании, опубликованном 13 июля, отмечается, что оба вида сигарет вызывают воспаления легких, однако употребление табачных изделий ведет к увеличению числа рецепторов ACE2 на поверхности их клеток.

Ранее, 14 июля, во Всемирной организации здравоохранения назвали категорию населения, которая меньше всего подвержена заболеванию коронавирусом и легче переносит COVID-19.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 13 478 594 случая заболевания COVID-19, 581 710 человек скончались, 7 871 685 пациентов выздоровели.