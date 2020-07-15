Режим повышенной готовности из-за разлива стоков ввели под Волгоградом

В городе Дубовка в Волгоградской области ввели режим повышенной готовности. Причиной стал разлив канализационных стоков.

Как стало известно ИА «НовостиВолгограда.Ру», изначально причиной «фекального потопа» стал конфликт двух предпринимателей, которые планировали заняться организацией слива жидких отходов в городе, но не смогли договориться. В итоге вывоз отходов был приостановлен, а септики переполнились.

Глава городской администрации Владимир Новиченко распорядился откачать канализационные стоки с улиц. В этом задействованы три спецмашины.

В администрации пообещали реагировать на все жалобы жителей в течение суток и оперативно устранять проблемы, возникшие из-за переполненных септиков. Цена коммунальной услуги пока останется прежней.

Между тем местные жители готовы выйти на митинг, чтобы потребовать скорейшего решения коммунальных проблем. Многие обвиняют в возникновении «фекального коллапса» местные власти.