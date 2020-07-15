Экспериментальная разметка снизила число ДТП в Амурской области

Желтая разметка, нанесенная на некоторые участки дорог в порядке эксперимента, позволила снизить число ДТП в Амурской области. Правительство региона намерено распространить опыт на другие дороги.

Разметку наносили на двух участках дорог Благовещенск — Бибиково и в обход города Свободный. На первом участке с 20 мая по 31 декабря 2019 года не зафиксировано ни одного места концентрации ДТП, а общее число аварий сократилось в 2,2 раза. Об этом пишет Амурская служба новостей. На втором участке число аварий сократилось в 4,5 раза.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина, в зимний период горизонтальная разметка белого цвета практически не заметна на фоне снега. Ситуация усугубляется во время снегопада или тумана. Плохая видимость приводит к рискам возникновения ДТП. При этом желтые линии хорошо видны на проезжей части.

В связи с положительной динамикой власти приняли решение продолжить эксперимент с применением разметки желтого цвета.